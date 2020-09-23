Турин, Италия, , 10:22 — REGNUM Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората перешёл в «Ювентус» на правах аренды. Об этом 23 сентября сообщается на сайте туринского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение 27-летнего испанского форварда рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, что Мората уже играл за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. В «Атлетико» он перешёл в январе 2019 года из «Челси» на правах аренды. Летом 2020 года «Атлетико» выкупил футболиста за €56 млн.