Ярославль, , 09:46 — REGNUM Команда ХК «Локомотив» (Ярославль) в полном составе ушла на карантин из-за заражения игроков коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Предписание о карантине выдало управление Роспотребнадзора по Ярославской области.

Арена-2000. Локомотив

«Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах Чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр», — сообщили в ХК «Локомотив»

В клубе пояснили, что замена основного состава на игроков молодёжной команды «Локо» невозможна. Смешанный состав выставить запрещает постановление Роспотребнадзора, а участие одной только молодёжи приведет к высокому травматизму игроков.

«Наш клуб с пониманием относится к проблемам Лиги относительно вынужденных изменений календаря соревнований, но вынуждены свои главные усилия направить на сохранение здоровья игроков и тренеров «Локомотива». Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно», — сообщили в ярославском «Локомотиве».

В матче с «Куньлунь Ред Стар», который был запланирован на 22 сентября, «Локомотиву» засчитано техническое поражение.

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