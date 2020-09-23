Ярославль, 23 сентября 2020, 09:46 — REGNUM Команда ХК «Локомотив» (Ярославль) в полном составе ушла на карантин из-за заражения игроков коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Предписание о карантине выдало управление Роспотребнадзора по Ярославской области.
В клубе пояснили, что замена основного состава на игроков молодёжной команды «Локо» невозможна. Смешанный состав выставить запрещает постановление Роспотребнадзора, а участие одной только молодёжи приведет к высокому травматизму игроков.
В матче с «Куньлунь Ред Стар», который был запланирован на 22 сентября, «Локомотиву» засчитано техническое поражение.
Читайте ранее в этом сюжете: У девяти игроков ярославского «Локомотива» выявлены симптомы коронавируса
Читайте развитие сюжета: Ярославский театральный институт полностью перешел на «дистанционку»