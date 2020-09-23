Оттава, , 09:20 — REGNUM Канадская теннисистка Бьянка Андрееску досрочно завершила сезон. Об этом 22 сентября она сообщила в Twitter.

«Приняла трудное решение пропустить грунтовую серию и остаток сезона, чтобы сосредоточиться на здоровье и тренировках», — написала Андрееску

Она добавила, что в 2021 году планирует выступить Олимпийских играх, которые пройдут в Токио.

20-летняя Андрееску является седьмой ракеткой мира. В последний раз она выходила на корт в октябре 2019 года, а в 2020-м не сыграла ни одного матча.