Гамбург, Германия, , 08:54 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом в матче первого круга турнира в Гамбурге. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

Хачанов пять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, три ошибки на подаче и 5 из 14 брейков.

Отметим, что в третьем сете Штруфф вёл со счётом 5:4 и подавал на матч, но Хачанов выиграл три гейма подряд.

Во втором круге Хачанов сыграет с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.