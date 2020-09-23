Краснодар, , 08:15 — REGNUM «Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На седьмой минуте ПАОК получил право пробить пенальти, но полузащитник Димитриос Пелькас его не реализовал — вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отразил удар.

На 32-й минуте Пелькас всё же забил и открыл счёт в матче. Спустя шесть минут «Краснодар» смог отыграться — полузащитник Виктор Классон реализовал пенальти. Победу «Краснодару» принёс гол хавбека Реми Кабелла на 70-й минуте.

Ответный матч команды проведут 30 сентября в Салониках (Греция). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.