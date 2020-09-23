Токио, , 07:59 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил 23 сентября, что проведение различных спортивных мероприятий по всему миру в последнее время, несмотря на ограничения, должно придать «уверенность» в подготовке к играм в Токио следующим летом. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

В послании под названием «Олимпизм и корона» II Бах написал, что спорт признан в мире как «важный фактор в борьбе с пандемией» и «неотъемлемая часть решения проблемы выхода из кризиса».

Бах также сказал, что разработка быстрых тестов на коронавирус и потенциальная доступность одобренной вакцины увеличивают шансы на проведение игр.

Он добавил, что есть основания для «осторожного оптимизма», особенно принимая во внимание тот факт, что спортивные соревнования в последнее время проводятся успешно даже в отсутствие вакцины.