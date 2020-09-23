Бразилиа, , 05:59 — REGNUM Парламент Бразилии одобрил проект закона, разрешающего посещение футбольных матчей во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Сообщается, что согласно законопроекту, стадионы могут принимать посетителей, но в количестве, не превышающем 30% от всех посадочных мест. При этом администрации спортивных сооружений будет необходимо соблюдать все санитарные меры для возобновления работы.

Теперь эту инициативу должны рассмотреть власти штатов и муниципалитетов. Также местные власти будут решать, каким образом стадионы будут функционировать во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, к 23 сентября количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии приблизилось к 4,6 млн. Жертвами осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране стали 138 108 человек.

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