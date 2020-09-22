Лондон, , 23:48 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» прошел в следующую стадию Кубка английской лиги, обыграв «Халл Сити» в 1/16 финала. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе» в Лондоне и завершилась со счетом — 5:1 в пользу «Вест Хэма».

Андрей Ярмоленко стал главным созидателем победы «Вест Хэма». Украинский хавбек набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». Также голами отметились Роберт Снодграсс и Себастьян Халлер, оформивший дубль.

Соперник «Вест Хэма» в 1/8 финала будет известен по завершении текущего этапа турнира.