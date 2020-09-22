Казань, , 22:51 — REGNUM Казанский «Ак Барс» набрал важные очки в матче с одним из лидеров Восточной конференции омским «Авангардом». Встреча прошла на «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой хозяев в серии буллитов — 2:1.

Основное время матча закончилось с равным счетом, и такой же была игра. Счет на 13-й минуте матча открыл форвард «Ак Барса» Станислав Галиев, но уже на экваторе следующей 20-минутки «Авангард» ответил реализованным численным преимуществом, шайбу забросил защитник Оливер Каски.

В серии буллитов был реализован лишь один штрафной бросок, ставший решающим. 20-летний нападающий «казанцев» Александр Хованов принес победу своей команде.

«Авангард» занял лидирующую позицию в Восточной конференции, на их счету 14 очков в девяти матчах. «Ак Барс» с аналогичным результатом занимает третье место.