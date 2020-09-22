Нижнекамск, Татария, , 22:29 — REGNUM «Нефтехимик» обыграл хабаровский «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась победой хозяев по результатам серии буллитов — 3:2.

«Амур» еще в первом периоде смог закрепить за собой уверенное преимущество в счете. «Хабаровчане» опередили соперника на две шайбы, отличились нападающие Артур Гиздатуллин и Александр Полунин.

Во втором периоде «Нефтехимику» удалось вернуть равенство на табло, но выявить победителя в основное время матча суждено не было. В составе «нижнекамцев» по шайбе забросили форварды Тимур Хафизов и Александр Кучерявенко.

В серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок оформил словак Либор Гудачек.

«Нефтехимик» поднялся на десятую строчку Восточной конференции, набрав 4 очка. «Амур» замыкает конференцию с тремя баллами на счету.