Москва, , 09:48 — REGNUM Решение РФС признать гол футболиста Артёма Дзюбы ошибочным в матче Российской премьер-лиги «Урал» — «Зенит» вызвал обсуждение со стороны пользователей интернета. Соответствующие комментарии граждане оставили 22 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

«Долго признавали! Очень долго для очевидного офсайда. Непонятное поведение РФС вызывает недоверие ко всему футболу. Вы что товарищи вместо футбола понастроили?!», — написал пользователь под псевдонимом «0».

По мнению некоторых пользователей сам факт признания ошибки требует, как они считают, переоценки результатов матча.

«Если признали, что ошибка, дак отдайте три очка Уралу. А то удобно так, сначала засудили, а потом, когда уже ни чего не вернуть, можно и признать ошибку», — пишет Андрей.

Ряд граждан призвали провести переигровку. По их мнению, ошибочно засчитанный гол повлиял на дальнейшее развитие событий на поле.

«И что толку что они признают ошибку? Давайте тогда переигровку, т. к ошибка повлияла на результат», — написал Дмитрий З.

Отдельные пользователи принялись иронизировать. По их мнению, в российском футболе сложилась негативная практика.

«Пора менять регламент. Ой, что за глупость я сказал. Лучше наступать на ноги в общественном транспорте, извиняться и признавать ошибки, а потом опять наступать», — написал «Старина Слэш.».

Часть граждан призвала наказать судей, вынесших неправильный вердикт во время матча. Как они считают, если подобная практика не изменится, то у игроков других клубов будет мало шансов получить успех на поле.

«Признали ошибку, где выводы? Как работали, так и будут работать? Никаких наказаний не будет? Зенит чемпион? У других клубов нет шансов?», — задаётся вопросами Алексей С.

Напомним, 22 сентября во время матча Российской премьер-лиги между командами «Зенит» и «Урал» форвард петербургского клуба Артём Дзюба открыл счёт матча. В результате Российский футбольный союз признал данный гол засчитанным ошибочно.