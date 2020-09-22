Леверкузен, Германия, , 21:50 — REGNUM Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та близок к переезду на Туманный Альбион.

Согласно информации немецкого футбольного портала Kicker, 24-летним немцем заинтересован «Лестер Сити», собирающийся взять игрока в аренду сроком на год.

Ранее с Та связался представитель «Лестера» Ли Конгертон, он работал с защитником, когда тот выступал за «Гамбург».

В контракте Джонатана с «Байера» прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. В минувшем сезоне футболист сборной Германии провел 25 матчей в Бундеслиге и отдал одну голевую передачу.