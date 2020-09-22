Челябинск, , 20:38 — REGNUM Челябинский «Трактор» оказался бессилен перед череповецкой «Северсталью» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Трактор Арена» в Челябинске и завершилась победой гостей — 1:0.

Единственную шайбу забросил 28-летний новичок «Северстали» форвард Артем Гареев на 13-й минуте третьего периода.

Благодаря этой победе, «Северсталь» поднялась на четвертое место Западной конференции, на их счету 9 очков. «Трактор» сохранил за собой шестую строчку Востока, в их активе также 9 баллов.