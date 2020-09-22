Уфа, , 20:22 — REGNUM «Салават Юлаев» не смог обыграть «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена», домашней для «Салавата», и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 3:2.

Счет матча был открыт новичком «сочинцев» форвардом Дмитрием Колготкиным на 10-й минуте встречи, в начале второй 20-минутки «южане» закрепили преимущество в счете, благодаря голу Анселя Галимова. В середине периода отличился нападающий Никита Точицкий, установивший разгромный счет на табло — 3:0 в пользу «Сочи».

«Салавату» удалось отыграть две шайбе, а решающую на последней минуте матча не засчитала система-VAR. В их составе по голу отличились Сакари Маннинен и Дмитрий Кугрышев.

«Сочи» поднялись на девятое место Запада, опередив с пятью очками на счету «Йокерит» и рижское «Динамо». «Салават» расположился на шестом месте Востока, в их активе 12 очков.