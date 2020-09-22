Рим, , 19:59 — REGNUM Разрешать доступ зрителей на спортивные мероприятия нужно «постепенно», но уже сейчас на футбольные матчи можно впускать больше, чем по тысяче зрителей, заявил во вторник, 22 сентября, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери.

Новый сезон чемпионата Италии по футболу начался 20−21 сентября, на трибуны впускают не более 1000 зрителей, они должны соблюдать все действующие ограничения (включая ношение масок и санитарную дистанцию).

По данным на 22 сентября, в Италии умерли 35 7238 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 14 (днем ранее — на 17). Выздоровели 219 670 человек, за сутки этот показатель увеличился на 967 (днем ранее — на 352). Число подтвержденных носителей выросло на 1392 (днем ранее — на 1350). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 300 897.

В настоящее время заражены 45 489 человек — на 410 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.