Варшава, , 15:44 — REGNUM 21 сентября футболист из Польши Патрик Дзичек, выступающий за итальянский футбольный клуб «Салернитана», упал в обморок прямо на тренировке. Поляка госпитализировали. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Сообщается, что футболист не вступал в единоборства и даже столкновения с другими игроками во время тренировки. Упал на футбольное поле, находясь в одиночестве. Дзичеку немедленно оказали помощь. Он был доставлен в больницу, где было проведено тщательное обследование.

Врачи сообщают, что никаких серьезных заболеваний не обнаружено: поляк может покинуть больницу в итальянском Салерно уже в среду 23 сентября.

22-летний полузащитник Патрик Дзичек уже год играет в Италии. Ранее он был игроком польского клуба «Пяст», но уехал в римское «Лацио». Из Рима его арендовали в команду «Салернитана». В прошлом сезоне он провел 20 матчей в «Серии А» чемпионата Италии. Он забил один гол и сделал две голевых передачи.