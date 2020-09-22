Париж, , 15:34 — REGNUM Нападающего ПСЖ Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса могут дисквалифицировать до конца 2020 года. Об этом 22 сентября сообщает L'Equipe.

Неймар Андрей Пронин © ИА REGNUM

Отмечается, что Неймар и Гонсалес могут получить дисквалификацию на 8−10 матчей. Таким образом, они рискуют пропустить все игры своих команд до конца года.

Ранее сообщалось, что во время матча ПСЖ — «Марсель» Неймара уличили в расистских оскорбления в адрес японского защитника Хироки Сакаи. В свою очередь, Гонсалес позволил себе некорректные высказывания в адрес Неймара, которые стали причиной массовой драки.

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