Москва, , 15:20 — REGNUM Техническое поражение засчитано волгоградскому «Ротору» за матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом 22 сентября сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Техническое поражение засчитано «Ротору» за неявку на матч с «Ростовом» из-за того, что в команде были выявлены случаи коронавируса.

Аналогичным образом клуб был наказан за неявку на игру седьмого тура против «Краснодара».

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