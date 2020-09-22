Москва, , 14:51 — REGNUM Российская фигуристка Елена Радионова завершила спортивную карьеру. Об этом 22 сентября она сообщила в Instagram.

«Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но всё-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни», — написала Радионова.

Радионова завершает карьеру в 21 год. Последним стартом для неё был этап Кубка России, который проходил в октябре 2018 года в Йошкар-Оле.

Радионова является бронзовым призёром чемпионата мира (2015), двукратным серебряным призёром командного чемпионата мира (2015, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионкой России (2015).