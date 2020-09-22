Тюмень, , 13:51 — REGNUM Победителем в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону стала команда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Турнир проходит в Тюмени.

За сборную ХМАО выступали Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Вадим Филимонов и Семён Сучилов. Они пробежали дистанцию за 1 час 17 минут 37,8 секунды. При этом на восьми огневых рубежах они использовали 11 дополнительных патронов и получили один штрафной круг.

Второй к стала команда Башкирии, которую представляли Антон Бабиков, Алексей Петров, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов. Их отставание составило 9,8 секунды. При этом они не бежали штрафные круги и использовали 11 дополнительных патронов.

Замкнула тройку сборная Тюменской области в составе Евгения Гараничева, Илья Новопашина, Вадима Истамгулова и Евгения Идинова. У них восемь дополнительных патронов, ноль штрафных кругов и отставание в 15,8 секунды.

Читайте также: Женская сборная ХМАО выиграла эстафету на ЧР по летнему биатлону