Париж, , 13:45 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Швейцарии Тиль Белен Тайхман во втором круге турнира в Страсбурге. Встреча, продолжавшаяся 1 час 58 минут, завершилась со счётом 6:7 (3:7), 5:7.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, одна ошибка на подаче и 6 из 11 брейков.

В четвертьфинале турнира Тайхман сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Магдой Линетт и представительницей Украины Элиной Свитолиной.

Читайте также: Александрова разгромила Сэндерс на старте турнира в Страсбурге