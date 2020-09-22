Бергамо, Италия, , 12:59 — REGNUM Нападающий нидерландского клуба «ПСВ Эйдховен» Сэм Ламмерс станет игроком «Аталанты». Об этом 22 сентября сообщается на сайте итальянского клуба.

Контракт Ламмерса с «Аталантой» будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера 23-летнего футболиста составит €8 млн.

Ламмерс с 2016 года играл за основную команду ПСВ. В сезоне 2019/20 он провёл семь матчей чемпионата Нидерландов, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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