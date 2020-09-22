Париж, , 12:54 — REGNUM Два человека задержаны на «Тур де Франс» по делу о допинге. Об этом 22 сентября сообщает Reuters.

Отмечается, что расследование ведётся в команде Arkea-Samsic. По информации прокурора Марселя Доминика Лоранса, задержанные входили в близкое окружение одного из гонщиков.

Дело связано с введением препарата или назначением метода, запрещенного во время соревнований, а также с помощью в использовании этого вещества или метода. В ходе обысков были найдены лекарства и инструменты, с помощью которых могло быть осуществлено нарушение антидопинговых правил.

«Тур де Франс» завершился 20 сентября. Велогонку выиграл словенский спортсмен Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. Из команды Arkea-Samsic лучшим стал Гийом Мартен, который занял 11-е место.

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