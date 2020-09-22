Уфа, , 11:31 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом выявлены в уфимском хоккейном клубе «Салават Юлаев». Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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Среди заражённых оказались главный тренер команды Томи Лямся и два хоккеиста — Маркус Гранлунд и Данил Башкиров. Их тесты на коронавирус дали первично положительные результаты.

Тренер и игроки направлены на дополнительное обследование для подтверждения диагноза. Они изолированы, все чувствуют себя нормально.

Тренерский штаб временно возглавил Виктор Козлов, который продолжает с командой работу по подготовке к матчу с «Сочи».