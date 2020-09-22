Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в первую символическую сборную лиги. Об этом 22 сентября сообщается на сайте НХЛ.

Помимо Панарина, в первую сборную включены вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, защитники Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз») и Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), нападающие Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

Во вторую символическую команду вошли вратарь Туука Раск («Бостон»), защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Алекс Пьетранжело («Сент-Луис Блюз»), форварды Никита Кучеров («Тампа»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») и Брэд Маршан («Бостон»).

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