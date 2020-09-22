Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Лучшим защитником сезона 2019/20 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признан игрок «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози.

Йози выиграл трофей «Норрис Трофи». В борьбе за награду он опередил Джона Карлсона («Вашингтон Кэпиталз») и Виктора Хедмана («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

В сезоне 2018/19 обладателем «Норрис Трофи» стал защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, а в 2017-м награда досталась Хедману.

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