Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Лучшим вратарём сезона 2019/20 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признан голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Хеллебайк получил приз «Везина Трофи». Его конкурентами были российский голкипер Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и финский вратарь Туукка Раск («Бостон Брюинз»).

Василевский выиграл трофей «Везина Трофи» по итогам сезона 2018/19. В список претендентов на награду он попадает третий сезон подряд. Среди российских вратарей дважды этот приз получал Сергей Бобровский (2013, 2017).

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