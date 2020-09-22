Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Самым ценным игроком сезона 2019/20 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Драйзайтль получил приз «Харт Трофи». Он стал первым немецким хоккеистом, которому удалось выиграть эту награду.

По итогам голосования Драйзайтль набрал 1309 очков. Его конкурентами были форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который набрал 1162 очка, и российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 889 очков.

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