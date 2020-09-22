Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM Футбольный клуб «Маккаби» Хайфа проведёт открытую тренировку для журналистов на стадионе «Ростов Арена». Затем представители израильской команды ответят на вопросы представителей масс-медиа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

Открытая тренировка состоится накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА — 23 сентября. Аккредитованным журналистам дадут право посетить пресс-конференцию с участием главного тренера «Маккаби» Хайфа и одного из футболистов, а также увидеть первые 15 минут тренировочного процесса. При этом пресс-подходы к игрокам во время тренировки запрещены.

ИА REGNUM напоминает, что матч «Ростов» — «Маккаби Хайфа» (Израиль) состоится 24 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Ростов Арена» будет дан в 19:30 мск.

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