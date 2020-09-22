Рим, , 09:29 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 22 сентября на сайте организации.

Рублёв потерял две позиции, опустившись с 12-й на 14-ю. Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку. Карен Хачанов остался 16-м.

Денис Шаповалов, который представляет Канаду, впервые вошёл в первую десятку. После того, как дошёл до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме, он поднялся с 14-го на 10-е место.

Рейтинг ATP от 22 сентября:

Новак Джокович (Сербия) — 11 260. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850. Доминик Тим (Австрия) — 9125. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630. Даниил Медведев (Россия) — 5890. Стефанос Циципас (Греция) — 5175. Александр Зверев (Германия) — 4650. Маттео Берреттини (Италия) — 3030. Гаэль Монфис (Франция) — 2860. Денис Шаповалов (Канада) — 2660.

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