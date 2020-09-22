Рим, 22 сентября 2020, 09:12 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 22 сентября на сайте организации.
Свитолина стала пятой ракеткой мира, потеснив на шестую позицию американскую теннисистку Софью Кенин. Лучшая из российских теннисисток Екатерина Александрова занимает 31-е место.
Топ-10 рейтинга WTA от 22 сентября:
- Эшли Барти (Австралия) — 8717.
- Симона Халеп (Румыния) — 7255.
- Наоми Осака (Япония) — 5780.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
- Элина Свитолина (Украина) — 4740.
- Софья Кенин (США) — 4700.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
- Серена Уильямс (США) — 4080.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
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