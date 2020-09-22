Рим, , 08:50 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира в Риме. В финале её соперница из Чехии Каролина Плишкова отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

Теннисистки провели на корте 32 минуты и завершили матч при счёте 6:0, 2:1 в пользу Халеп. Плишковой травма не позволила продолжить игру. Когда она покидала корт, у неё было забинтовано левое бедро.

Халеп выиграла третий титул подряд — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия).

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