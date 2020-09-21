Денвер, США, , 23:59 — REGNUM Эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением касательно шансов «Денвера» обыграть в финальной серии Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Этого не случится. Только не против этих «Лейкерс», только не против этой чемпионской команды.

Мне нравится, как «Наггетс» сражаются, но у них нет никаких шансов выиграть в этой серии. Более того, они могут проиграть всухую. Я прогнозировал поражение «Наггетс» в пяти матчах, но они могут проиграть и всухую. У них нет ни малейшего шанса совершить камбэк и выиграть эту серию», — приводит слова Перкинса портал Get Up.