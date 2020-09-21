Бирмингем, Великобритания, , 22:55 — REGNUM «Астон Вилла» провела первый матч в новом розыгрыше АПЛ, дебютировав со второго тура. Команде из Бирмингема противостоял «Шеффилд Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Вилла парк» и завершилась победой хозяев с преимуществом в один мяч — 1:0 в пользу «Астон Виллы».

Единственный мяч был забит на 63-й минуте матча 22-летним защитником Эзри Конса, это его второй гол в карьере за «Астон Виллу».

«бирмингемцы» разместились на девятом месте чемпионата, в их активе три очка. «Шеффилд» опустился на 17-ю строчку. Лидером АПЛ является «Лестер», одержавший две победу с разницей забитых и пропущенных мячей — 7:2.