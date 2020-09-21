Минск, , 22:37 — REGNUM Минское «Динамо» в тяжелой схватке обыграло «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в Минске и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 5:4.

Залог успеха «минчан» был заключен в недавно образовавшемся звене Клинкхаммер-Козун-Спунер, каждый из участников которой набрал по два результативных балла в этой игре. Роб Клинкхаммер помог открыть счете Брендону Козуну на 15 секунде матче, и забросил победную шайбу в ворота «Сибири» за минуту до конца с помощью передач Райана Спунера и Брендона Козуна. Также два очка в этом матче набрал американский нападающий Шейн Принц, ранее выступавший за «Сибирь».

В составе «Сибири» лучшим по результативности стал защитник Николай Тимашов, отличившийся двумя голевыми передачами.

«Динамо» ворвалось в топ-3 Запада с 10 очками в активе. «Сибирь» опустилась на восьмую строчку Востока, на их счету 5 очков.