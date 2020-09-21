Лондон, , 21:48 — REGNUM Лондонский «Челси» согласовал условия трансфера голкипера французского «Ренна» Эдуарда Менди.

По информации портала RMC, «аристократы» выплатят 24 миллиона евро в качестве компенсации за переход 28-летнего сенегальца, еще шесть миллионов будут выплачены в качестве бонусов. С голкипером будет согласован пятилетний контракт.

Отметим, что цена этого трансфера может стать рекордной для вратаря из французской лиги. Ранее никто не выплачивал более 20 миллионов евро за голкипера из Лиги 1. На данный момент рекордом является переход в 2004 году Петра Чеха также из «Ренна» в «Челси», тогда было заплачено 13 миллионов.

Эдуард Менди станет заменой испанскому вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге, который является самым дорогим игроком на своей позиции с истории футбола. В 2018 году за него было заплачено 80 миллионов евро. Но он так и не смог оправдать заплаченную за него цену, регулярно допуская ошибки в простейших ситуациях для голкипера. Таким образом, во вчерашнем противостоянии с «Ливерпулем» испанец выкатил мяч прямо на ногу сенегальскому вингеру «красных» Садио Мане, который впоследствии отправил мяч в пустые ворота «аристократов», а встреча закончилась со счетом — 2:0.