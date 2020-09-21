Москва, , 21:19 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в рамках восьмого тура футбольного первенства России. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилось победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч был забит под занавес второго тайма защитником московского «Динамо» Иваном Ордецом, это его второй мяч за «милиционеров».

«Динамо» поднялось на шестую строчку чемпионата, набрав 14 очков. «Ахмат» занимает десятое место с 10 баллами на счету.