Париж, , 20:58 — REGNUM «Пари Сен-Жермен», предположительно, интересуется услугами полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиры.

Согласно информации Foot Mercato, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассматривает вариант с покупкой немецкого хавбека для усиления средней линии. Также Хедира инетресен главному тренеру команды Томасу Тухель.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ювентус» намеревался расторгнуть контракт с Хедирой. «ПСЖ» следит за этой ситуацией, так как хавбек может достаться «парижанам» бесплатно. Контракт немца с туринским клубом рассчитан еще на один футбольный сезон.

В минувшем сезоне Хедира провел 12 матчей в чемпионате Италии и отличился одной голевой передачей.