Милан, Италия, , 20:14 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» пригласил на первый матч нового сезона (против «Болоньи») врачей и санитаров, которые боролись с коронавирусом, сообщили в руководстве клуба в понедельник, 21 сентября.

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Представители «Милана» подчеркнули, что хотели таким образом поблагодарить медиков за их работу.

В середине сентября 2020 года министерство спорта Италии разрешило проводить матчи со зрителями с соблюдением всех действующих ограничений, включая маски и санитарную дистанцию.