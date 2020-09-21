Бергамо, Италия, , 19:27 — REGNUM Сборная Италии по футболу проведет матч Лиги наций против Нидерландов в Бергамо, сообщили в футбольной федерации в понедельник, 21 сентября.

Игра состоится 14 октября. Ранее предполагалось, что она пройдет в Милане, однако было решено перенести ее в город, особенно пострадавший от эпидемии коронавируса весной 2020 года.

Именно Бергамо был в конце февраля — начале марте 2020 года основным эпицентром эпидемии в Италии и Европе, по итогам марта уровень смертности в городе вырос в семь раз.