Челябинск, , 18:42 — REGNUM В Челябинске традиционый «Кросс нации» пройдёт 26 сентября в усечённом формате. Причиной стала пандемия коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

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В доковидный период соревнования объединяли до 25 тысяч челябинцев. Теперь в Челябинске состоятся только забеги с участием профессиональных спортсменов. А в других городах региона решения о проведении таких мероприятий будут принимать местные главы на основе рекомендаций Роспотребнадзора и с учётом эпидемситуации.

В Челябинске запланировано десять забегов на дистанции один, четыре, шесть. восемь и двенадцать километров. Регистрацию можно будет пройди 26 сентября на муниципальной лыжной базе на улице Лесопарковая.