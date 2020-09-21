Лондон, , 14:51 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович обогнал американца Пита Сампраса по количеству недель на первом месте рейтинга ATP. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба организации.

Джокович находится на вершине рейтинга 287 недель. У Сампраса этот показатель составляет 286 недель.

По количеству недель на первом месте рейтинга ATP Джокович вышел на второе место. Его теперь опережает только швейцарец Роджер Федерер (310 недель). В топ-5 по этому показателю также входят Иван Лендл (270) и Джимми Коннорс (268).

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