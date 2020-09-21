Лондон, 21 сентября 2020, 13:49 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заразился коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба клуба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»
Отмечается, что тест Гюндоган на коронавирус дал положительный результат. 29-летний футболист ушёл карантин, который продлится 10 дней.
21 сентября «Манчестер Сити» должен сыграть первый матч нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона».