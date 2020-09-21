Тюмень, , 13:43 — REGNUM Мужскую спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону выиграл Эдуард Латыпов, который представляет Башкирию. Турнир проходит в Тюмени.

Латыпов допустил один промах на двух огневых рубежах и пришёл к финишу, показав время 25 минут 32,7 секунды. Дистанция составляла 10 км.

Второе место занял представитель Ханты-Мансийского автономного округа Пётр Пащенко, который отстал от победителя на 1 минуту 4,5 секунды и допустил один промах.

Замкнул тройку Максим Буртасов, представляющий Новосибирскую область. Он закрыл все мишени, но отстал от Латыпова на 1 минуту 9,8 секунды.

Читайте также: Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону