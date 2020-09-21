Наманган, Узбекистан, , 12:59 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Навбахор» (Узбекистан) Андрей Канчельскис вернулся к работе после выписки из больницы, в которой он лечился от коронавирусной инфекции. Об этом 21 сентября сообщает ТАСС.

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"Уже вернулся к работе в команде. Состояние пока 50 на 50, но улучшение есть. Через 10 дней повторный анализ», — сказал Канчельскис.

В конце августа сообщалось, что Канчельскис заразился коронавирусом, обследование выявило у него поражение 20% лёгких. Также положительный результат теста получили некоторые игроки команды.

Напомним, в 2018 году «Навбахор» под руководством Канчельскиса занял третье место в чемпионате Узбекистана. В августе 2019 года российский специалист повторно возглавил команду спустя два месяца после своей отставки.