Химки, Московская область, , 12:49 — REGNUM Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Дмитрий Гунько заявил, что покидает команду. Об этом 21 сентября он написал в Instagram.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки», — написал Гунько.

По его словам, работать оказалось слишком сложно в условиях, когда все говорят о будущих перестановках в команде.

Позже Гунько удалил свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, в матче восьмого тура чемпионата России «Химки» разгромно проиграли «Краснодару» со счётом 2:7. На сегодняшний день «Химки» с тремя очками идут на 15-м месте в турнирной таблице.

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