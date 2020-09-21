Сараево, , 12:16 — REGNUM Боснийский теннисист Дамир Джумхур не выступит на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом 21 сентября он написал в Instagram.

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«К сожалению, у моего тренера Петара Поповича положительный тест. Из-за этого меня сняли с Roland Garros, и у меня нет возможности выступить», — написал Джумхур.

Он добавил, что первый тест Поповича мог быть ложноположительным, поскольку у него также были обнаружены антитела. При этом ему не дали возможность сдать повторный анализ.

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