Тюмень, , 11:34 — REGNUM Спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону выиграла Екатерина Глазырина, которая представляет Свердловскую область. Турнир проходит в Тюмени.

Глазырина не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и показала результат 22 минуты 53,1 секунды на дистанции 7,5 км.

Второе место заняла выступающая за Свердловскую область Светлана Миронова, которая отстала от победительницы на 1,9 секунды, допустив один промах.

Замкнула тройку представительница Новосибирской области Евгения Павлова. Она закрыла все мишени, её отставание составило 7,7 секунды.

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