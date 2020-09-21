Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 10:56 — REGNUM Шесть случаев заражения коронавирусом выявили в бразильском футбольном клубе «Фламенго». Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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«Анализы шести футболистов «Фламенго» дали положительный результат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование футболистов на коронавирус было проведено перед матчем Кубка Либертадорес с эквадорским клубом «Барселона Гуаякиль», который должен был пройти 22 сентября.