Москва, , 10:22 — REGNUM Участие шести российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли подтверждает, что в России есть культура, традиции и система подготовки игроков. Об этом 21 сентября заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Следим, очень радуемся за воспитанников российской школы. Это ещё раз подтверждает то, что у нас есть культура, традиции и система подготовки, в данном случае в хоккее», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он добавил, что российские спортсмены «более чем конкурентны» на самом высоком хоккейном профессиональном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть российских хоккеистов сыграют в финале Кубка Стэнли в 2020 году. В составе «Тампы» выступают вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Даллас» играют голкипер Антон Худобин и форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

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